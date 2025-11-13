Бабушкин попросил Путина расширить льготы для семей погибших военных

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России принял с докладом губернатора Астраханской области.

Льготы для родственников военнослужащих, которые погибли не на боевом задании, необходимо расширить. Об этом попросил глава комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, губернатор Архангельской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, особое внимание важно уделить родным и близким героев специальной военной операции (СВО).

«В рамках этого базового стандарта указанные меры должны действовать на срок не менее до конца года, следующего после окончания СВО, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, членов семей погибших и пропавших без вести действовать бессрочно», — пояснил Бабушкин.

При этом стандарт, разработанный комиссией Госсовета, как подчеркнул губернатор, содержит 19 основных мер поддержки в различных сферах. Данные направления затрагивают образование и соцзащиту, трудовую занятость и здравоохранение, культуру и отношения в сфере налогового законодательства, оказание бесплатной юридической помощи и многое другое.

«Сформировали перечень мер поддержки, который мог бы стать образцовым для реализации на территории всех субъектов РФ вне зависимости от того, из какого субъекта человек пошел воевать и в какой субъект вернулся», — добавил глава комиссии Госсовета.

Бабушкин пояснил, что решение льготного вопроса позволит закончить формирование единой системы поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы.

