Северная Европа и Прибалтика выделят 500 млн долларов военную помощь Украине

Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили, что они профинансируют пакет оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках инициативы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL). Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Это совместное обязательство внести свой вклад в инициативу PURL еще больше укрепит приверженность стран Северной Европы и Балтии поддержке Украины», — заявил Хяккянен.

Все средства будут направлены на закупку необходимого вооружения и военных материалов в США с последующей их поставкой Киеву.

Инициатива PURL, анонсированная президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, предназначена для финансирования помощи Украине в области оборонных материальных средств из Соединенных Штатов. Программа финансируется европейскими союзниками и Канадой, обеспечивая ускоренную логистику поставок.

