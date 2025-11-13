Найдена при смерти: родители удерживали женщину взаперти 27 лет

Фото: 5-tv.ru

В заточение пострадавшая попала в подростковом возрасте.

В Польше 42-летнюю женщину, известную как Миррелла, на грани жизни и смерти, после того как родители удерживали ее взаперти на протяжении 27 лет. Об этом сообщает Mirror.

Пострадавшую последний раз видели на публике в 1998 году в городе Светочловице на юге страны, когда ей было всего 15 лет.

«Невозможно представить, что можно провести столько времени в одной комнате. Она сама говорит, что даже не видела, как развивается ее город, что она многое упустила, что она никогда не была у врача, не получала удостоверение личности, не выходила на простую прогулку или даже на балкон», — рассказали соседи.

Случай раскрыли в июле после жалоб соседей на шум в многоквартирном доме. Заместитель инспектора сообщила местной газете, что 82-летняя хозяйка отрицала, что в ее квартире что-либо происходит. Когда сотрудники полиции прошли внутрь и заговорили с Мирреллой, та заверила, что все в порядке. Однако полицейские сразу вызвали скорую, заметив ее травмы.

По словам местных жителей, при первом осмотре врачи определили, что из-за инфекции женщине оставалось жить всего несколько дней.

«Она находится в больнице уже два месяца из-за критического состояния», — пишет Mirror.

За эти годы Миррелла ни разу не была у стоматолога или парикмахера. У нее крошатся зубы и выпадают волосы.

Прокурор подтвердила, что начато расследование. Местные жители организовали сбор средств на лечение и восстановление женщины, а власти стремятся выяснить причины ее долгого заточения и восстановить справедливость.

