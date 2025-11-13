Бабушкин доложил Путину о продлении программы медреабилитации ветеранов

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Комиссия рассмотрела свыше 500 обращений.

Программа медицинской реабилитации и санаторного лечения продлена на 2026–2027 год. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в докладе президенту России Владимиру Путину. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

«Правительством принято решение о продлении на 2026–2027 год программы соцфонда по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению», — отметил Бабушкин.

При этом губернатор региона проинформировал, что комиссией было рассмотрено свыше 500 обращений, половина из которых содержит предложения по улучшению работы госорганов по данному направлению. На площадке комиссии выработали эффективные варианты решения вопросов по программе стимулирования деятельности предпринимателей среди ветеранов.

К тому же российский лидер поручил ускорить работу по этому вопросу. Он отметил, что своевременное оказание помощи ветеранам крайне важно.

«Проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, получившим ранения начиная с 2014 года, нужно было решить давно», — добавил президент РФ.

До этого правительство России расширило перечень военнослужащих, которые имеют право на компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Так, военнослужащие по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения и провокаций в приграничных с специальной военной операции (СВО) регионах, будут получать компенсацию каждый месяц в размере полной пенсии за выслугу лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело.

