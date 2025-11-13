Фото: Reuters/Stefan Rousseau

Есть новость?

Присылайте »

Помощь Украине повышает госдолг страны.

Кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера находится под угрозой внутрипартийного бунта лейбористов, что может обернуться концом для нынешнего правительства. Об этом написало издание EADaily, ссылаясь на слова политолога-американиста Малека Дудакова.

По словам эксперта, на это может повлиять сложное положение с внезапным повышением налогов и кризис бюджета.

«Команда Стармера буквально прожигает последние деньги в казне. В этом году Британии пришлось занять 143 миллиарда фунтов, чтобы покрыть дефицит. Из них 110 миллиардов уходят только на выплату процентов по госдолгу», — отметил эксперт в Telegram-канале.

Такая ситуация вынуждает брать в долг, чтобы выплачивать проценты по старым обязательствам, полагает специалист. Однако денег и в этом случае ни на что не хватает. При этом обслуживание государственного долга требует в два-три раза больших затрат, чем военные нужды. Долговые обязательства негативно влияют на британскую экономику.

К тому же политолог акцентирует внимание, что рейтинги Стармера на этом фоне бьют антирекорды в 12%. Однопартийцы премьера обсуждают перспективу его свержения, заранее регистрируя агитационные сайты в свою поддержку. Но эксперт пояснил, что такие действия с малой вероятностью помогут лейбористам. Последние опросы показывали, что они отстают как от партии Reform, так и от зеленых.

«Позиции у нынешнего британского премьера в любом случае крайне шаткие. Экономика заваливается, мигрантские бунты продолжаются, на украинском треке у Лондона провал за провалом», — подчеркнул собеседник.

Дудаков добавил, что президент США Дональд Трамп также оказывает давление на Страмера, и на этом фоне затяжной политический кризис Великобритании входит в острую фазу.

Прогнозы

По информации EADaily, ожидается, что 26 ноября министр финансов Британии объявит о повышении налогов, а высокопоставленные лейбористы при этом поднимут вопрос о доверии нынешнему лидеру партии Стармеру. Как писали источники British Broadcasting Corporation, критики главы британского кабинета заявляют, что, вероятно, левые не выиграют на ближайших муниципальных выборах, которые запланированы на весну 2026 года.

В свою очередь правая партия Reform UK, возглавляемая политиком Найджелом Фараджем, поднимается в рейтингах, так как британцы поддерживают ее борьбу с нелегальными мигрантами. Данная идея привела в сентябре к наиболее массовым протестам за всю историю страны. На улицы страны вышли свыше 100 тысяч человек.

Агентство Bloomberg выдвинуло мнение, что потенциальным лидером предстоящего внутрипартийного переворота станет министр здравоохранения Уэс Стритинг. Он сам этот факт отрицал.

