«Я просто хочу жить»: китаянка вышла замуж за больного раком ради почки и влюбилась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

История супругов — доказательство победы сильных чувств над испытаниями судьбы.

Жительница Китая, 24-летняя Ван Сяо, страдающая уремией, вышла замуж за больного раком мужчину Юй Цзяньпина для необычной сделки. Она должна была ухаживать за ним во время лечения, а после его смерти получить почку для спасения собственной жизни. Однако в их планы вмешалась любовь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что врачи сообщили Ван, что без пересадки почки ей осталось жить не более года. Не найдя подходящих доноров среди родственников, женщина разместила объявление в группе поддержки онкобольных, где искала мужа с совместимой группой крови, готового заключить такой брак.

«После свадьбы я буду заботиться о тебе как можно лучше. Пожалуйста, прости меня; я просто хочу жить», — писала Ван в объявлении.

Через несколько дней откликнулся 27-летний Юй, страдавший миеломой. Они тихо расписались в июле 2013 года, договорившись о финансовых и бытовых условиях: Ван заботится о Юе и его отце, а после смерти Юй пожертвует ей почку.

Поначалу союз был формальным, но с течением времени пара начала общаться ежедневно, делясь новостями и мыслями.

Игривый характер Ван и оптимизм Юй сделали совместное время радостным: мужчина готовил для нее еду, а она сопровождала его везде. Чтобы собрать средства на лечение, Ван начала продавать цветочные букеты, на которых оставляла открытки с их историей. Благодаря собранным 500 тысячам юаней (около 5,7 миллиона рублей) паре удалось оплатить трансплантацию костного мозга для Юя.

К июню 2014 года состояние мужчины стабилизировалось, а здоровье Ван улучшилось настолько, что количество сеансов диализа сократилось с двух раз в неделю до одного раза в месяц. В феврале 2015 года пара устроила свадебный банкет, а позже их история легла в основу фильма «Да здравствует жизнь», собравшего более 276 миллионов юаней (около 3,2 триллиона рублей).

На сегодняшний день супруги живут в Сиане, владеют цветочным магазином и ведут спокойную жизнь.

«Брак, заключенный от отчаяния, превратился в чудо любви», — поделился один из пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.