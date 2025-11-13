Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эндокринология быстро развивается, но многие до сих пор руководствуются устаревшими представлениями.

Тема гормонального здоровья окружена множеством мифов. Из-за постоянного развития соответствующей сферы медицины врачам приходится регулярно опровергать распространенные заблуждения, основанные на устаревших представлениях о работе эндокринной системы. В существующих мифах о гормонах разобрался Life.ru.

«Мужские» и «женские» гормоны

Распространено мнение, что «мужские» и «женские» гормоны встречаются только у соответствующих полов. Традиционно мужчинам считается свойственным иметь только тестостерон, а женщинам — эстроген и прогестерон.

Это не совсем так — каждый человеческий организм вырабатывает полный комплект гормонов. Разница между мужчинами и женщинами — в количестве того или иного продукта эндокринной системы. Тестостерона у сильной половины человечества и правда больше, однако эстроген в мужском организме играет важную роль — он участвует в развитии мозга. И наоборот, женщинам тестостерон помогает набирать мышечную массу и быть в тонусе.

Мелатонин как снотворное

Опасное заблуждение связано с мелатонином — якобы безвредным «гормоном сна». Это вещество действительно регулирует циркадные ритмы, от которых зависит режим бодрствования и засыпания.

Однако, если бесконтрольно принимать его в качестве БАДа, можно серьезно навредить здоровью. Мелатонин опасен для людей, имеющих нарушения свертываемости крови, аутоиммунные заболевания, аллергии, лейкоз, сахарный диабет, алкоголизм и проблемы с печенью.

Не только тестостерон: какие гормоны мешают зачатию

Многие женщины винят высокий уровень тестостерона в проблемах с зачатием ребенка. Это отчасти соответствует истине — при повышенном «мужском гормоне», действительно, сложнее забеременеть. Но дело не только в нем — кортизол и адреналин также способны помешать женщине стать мамой. Эти вещества запускают «режим стресса», не располагающий к деторождению.

Каждому гормону — свое время: когда сдавать анализы

Если сдавать анализы на гормоны когда попало, внятного результата не получится. Чтобы проба показала актуальное состояние эндокринной системы, нужно брать ее в конкретный отрезок времени. Например, гормон щитовидной железы сдают утром и натощак, после двухсуточного воздержания от алкоголя, стресса и занятий спортом.

Женские половые гормоны сдаются в определенные дни цикла. Кортизол же и вовсе требует строгих рамок — за десять часов до его сдачи нельзя есть, за сутки или двое следует исключить спиртное, фастфуд, табак и кофе, а также выспаться.

«Гормон счастья»: что такое серотонин на самом деле

Многие верят, что серотонин — это волшебный «гормон счастья». В действительности он лишь регулирует реакцию мозга на внешние раздражители.

Серотонин дает чувство уверенности в себе, но он должен вырабатываться в сбалансированном сочетании с эндорфинами, дофамином и окситоцином. В противном случае он лишь вызовет усиленную тревогу. Кроме того, серотониновый синдром и вовсе может убить.

Дофамин и шизофрения

С дофамином связан другой миф — этот гормон якобы вызывает шизофрению. В действительности же речь о тяжелом психическом заболевании, которое затрагивает все нейромедиаторы.

Дофамин же по своей природе работает как гормон «предвкушения награды», вызывая приятный трепет в ожидании заслуженного поощрения. Шизофрения может развиться и при низком уровне этого гормона.

Нужен и взрослым: роль соматотропина в организме

Некоторые родители верят, что соматотропин — это просто «гормон роста» для детей. Однако этот компонент играет огромную роль и во взрослом организме, он работает, как «гормон долголетия», улучшает белковый обмен, действует, как анаболик и помогает функционированию центральной нервной системы.

Угроза талии: можно ли набрать вес от гормональных препаратов

Согласно распространенному мифу, прием гормональных препаратов обязательно приводит к набору веса. Это устаревшая информация, раньше контрацептивы на основе гормонов действительно могли вызвать увеличение массы тела, однако современные препараты уже не оказывают такого эффекта.

Еще одно заблуждение связано с тем, что гормональные добавки, которые ест домашняя птица или скот, могут вызвать набор веса у тех, кто ест куриное мясо или пьет молоко. В действительности это животные гормоны, которые не способны оказать никакого эффекта на человеческий организм. К тому же, в пищу они попадают уже в деактивированном виде.

Не приговор: как лечить проблемы с гормонами

Если вы думаете, что проблемы с гормонами — это навсегда, то не все так страшно. Гормональные заболевания поддаются лечению и коррекции. Иногда для этого необходимо изменить режим дня, пересмотреть рацион и отказаться от вредных привычек. Помогут и подобранные квалифицированным врачом препараты.

