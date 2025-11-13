Водитель в Кемерове попытался обмануть сотрудников ГАИ, прикинувшись спящим

Фото, видео: 5-tv.ru

У нетрезвого нарушителя даже не было прав.

Захватывающий спектакль на дороге разыгрался в Кемерове. Инспекторы заметили легковушку, которая, несмотря на зеленый сигнал, продолжала стоять на перекрестке. Подойдя поближе, они увидели, что водитель спит, обняв руль. Когда они попытались его разбудить, машина тронулась. Но затем водитель заметил полицейских и попытался притвориться спящим. Но ему это не удалось.

Когда убедить инспекторов не получилось, водитель попытался сбежать. Как выяснилось, прав у него на самом деле не было, их давно забрали. Тест на трезвость нарушитель тоже отказался проходить. В итоге машину отправили на штрафстоянку. А водителю ближайшие 15 суток придется спать в камере.

