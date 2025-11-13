Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе

Фото, видео: © РИА Новости/Окружающая среда

Дикое животное металось по помещению и отчаянно пыталось выбраться.

Косуля едва не разгромила супермаркет в Туапсе. Она случайно забежала в помещение и начала носиться между прилавков в поисках выхода.

Косуля поскальзывалась на плитке и несколько раз падала, а затем стала биться в стекло между входной дверью и автоматом с игрушками. Посетители пытались направить животное к двери и снимали все происходящее на телефон.

Ранее 5-tv.ru писал, что «одинокий лев» оказался псом с причудливой стрижкой.

В западной части Ирландии жители заметили крупное рыжевато-коричневое существо с пышной гривой и хвостом, которое передвигалось по лесу и по внешнему облику напоминало хищника. Полиция начала проверку и позже установила, что на самом деле в кадрах запечатлен ньюфаундленд по кличке Маус с особой декоративной стрижкой.

Событие произошло в графстве Клэр, в лесистой местности на западе страны. Полиция Киллало опубликовала разъяснение о результатах проверки и развеяла волнение населения.

