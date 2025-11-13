Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
Косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
Фото, видео: © РИА Новости/Окружающая среда
Дикое животное металось по помещению и отчаянно пыталось выбраться.
Косуля едва не разгромила супермаркет в Туапсе. Она случайно забежала в помещение и начала носиться между прилавков в поисках выхода.
Косуля поскальзывалась на плитке и несколько раз падала, а затем стала биться в стекло между входной дверью и автоматом с игрушками. Посетители пытались направить животное к двери и снимали все происходящее на телефон.
