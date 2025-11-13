Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO

Четверть жителей ФРГ уже тоскуют по временам Ангелы Меркель.

Олаф Шольц связал распад своего правительства с Украиной. Бывший немецкий канцлер заявил, что именно вопрос о финансировании Киева стал причиной его политического краха. И, похоже, что Фридрих Мерц решил повторить путь своего предшественника, а может и даже превзойти.

В Германии во всю готовят милитаризацию, а спонсирование Украины продолжается, несмотря на экономические провалы. Немцы уже считают его худшим канцлером. Чем в это время занят Мерц — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Фридриху Мерцу — 70. И даже в этот день он на брудершафт с Бундесвером — ровесники, оказывается.

«Поздравляю немецкие вооруженные силы. Нам обоим по 70 лет, и я считаю, что мы хорошо сохранились», — заявил он.

И кто теперь скажет, что он не чокнулся со своими военными.

Торжество, ради которого на здании Бундестага не подняли, а сняли немецкий флаг, чтобы вручить его канцлеру. В награду от однопартийцев еще более символичный подарок — набор галстуков.

«Кто-то сказал бы: чтобы ты всегда носил свою фракцию на шее», — сказал глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

Или того хуже — удавка для страны. И как же не вовремя и опрометчиво Мерц решил напомнить еще и о своем знаке зодиака.

«Я Скорпион. Если вы хотите узнать, какие Скорпионы, почитайте гороскоп. Там все правда», — сказал канцлер.

Уж не поэтому ли он только и делает, что копит яд и точит жало. Худший астропрогноз для Германии.

Так что принесет и уже принесла эпоха этого скорпиона для Германии? Проблемы в бизнесе и промышленной сфере, а следом, к гадалке не ходи, — грядущие неудачи на личном, внутриполитическом фронте.

Поздравлять не с чем: падающий рейтинг и самого Мерца — антирекорд в 25%, еще хуже чем в начале октября. И у правящей партии. Если и поднимать бокалы, то за немецких правых, у которых на юбилей канцлера и доброго слова для него не нашлось.

«Германия стоит на пороге экономической катастрофы. Показатели становятся все хуже, никаких признаков смены курса не видно. Все продолжается по-старому», — заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Настолько все плохо, что немцы затосковали по временам Ангелы Меркель. Недавний опрос показал: каждый четвертый признался в этом. Позабыв, что и она была не подарком: миграционный кризис, отказ от атома, провал цифровизации.

Редактор портала Weltwoche сравнивает ее время с Перестройкой в самом разрушительном значении этого слова — оставившее не след, а самое настоящее пятно теперь и для Мерца.

«Я выдвигаю теорию, что Фридрих Мерц — невольный „Горбачев“ Ангелы Меркель. То есть тот, кто пытается как-то сохранить, подклеить устаревшую партийную систему прошлого. Мы идем по неверному пути. Но есть и луч света — граждане осознают эту проблему. По опросам видно, что люди хотят изменить направление движения», — сказал главный редактор портала Weltwoche Роджер Кеппель.

О Шольце уже и вовсе никто не вспоминает, каждый новый канцлер хуже предыдущего. Но в нынешнем правительстве еще надеются на экономическое чудо.

«После двух лет рецессии экономическое развитие Германии наконец-то снова меняет направление от отрицательной динамики к положительной», — сказала член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер.

Но что вот не звезды нашептали, а независимые экономисты. Их предсказания совсем иные: прогноз роста на 2026 год с 1,0 до 0,9%, то есть отрицательные меры стимулирования, предпринятые правительством Мерца, окажут лишь незначительное влияние.

Страна идет вспять, планы рушатся, дела буксуют. Что это, если не полный ретроградный «Мерцкурий». И астральный, и политический.

