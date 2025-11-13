Каннибал обезглавил мужчину и съел его сердце ради спасения людей от инопланетян

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Katsarov

Погибший направлялся к своей беременной девушке.

Каннибал обезглавил мужчину в канадском автобусе и съел его сердце и глаза. Об этом сообщает Mirror.

Жертвой зверского нападения стал 22-летний работник ярмарки. Он ехал в Виннипег, чтобы навестить беременную девушку. Один из пассажиров направился в конец автобуса, где спал мужчина. Каннибал обезглавил жертву, съел его сердце и глаза, а также спрятал в карманы отрезанные ухо, язык и нос.

Свидетели описали, как злоумышленник размахивал ножом и не подпускал никого к погибшему. Водитель автобуса съехал на обочину, и пассажиры выбежали из него. Двери транспортного средства заперли, чтобы каннибал не смог сбежать до приезда полиции.

По данным правоохранительных органов, мужчина при задержании утверждал, что слышит «глас Божий» и должен спасти людей от инопланетного вторжения. Каннибал объяснил убийство тем, что увидел в жертве гостя с другой планеты. Его признали невменяемым и отправили в психиатрическую клинику.

«Был ли он в здравом уме или нет, он все равно это сделал. В том автобусе больше никто не держал нож и не резал моего ребенка», — рассказала мать погибшего.

Сын мужчины родился через пять месяцев после трагедии.

