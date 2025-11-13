Карибский конфликт: Вашингтон и Лондон враждуют в южноамериканских водах

В ответ на удары по лодкам Венесуэлы Лондон перестал делиться с США разведдаными

Великобритания ответила на американские удары по венесуэльским лодкам отказом сотрудничать с США в сфере разведки.

Интересы США и Великобритании столкнулись в Карибском море. О том, какая ситуация сложилась в регионе, EADaily рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт подчеркнул, что разведывательное сотрудничество между спецслужбами США и Великобритании сильно сократилось. Британское секретное ведомство Ми-6 больше не предоставляет своим американским коллегам данные по Украине.

Этому предшествовали американские удары по венесуэльским лодкам в Карибском море. Лондон счел эти атаки незаконными и не хочет иметь к ним отношения. Как отмечается, на протяжении многих лет Великобритания помогала США обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. В ответ Вашингтон угрожает упразднить объединенную разведструктуру «Пять глаз», в которую входят английские и американские спецслужбы.

В карибском вопросе замешана и КНР, выкупившая заброшенную американскую базу на островах Антигуа и Барбуда, что создает прекрасные условия для слежки китайских агентов за деятельностью США в регионе. На фоне начавшейся «шпионской паранойи» Белый дом отлавливает нью-йоркских демократов, подозреваемых в связях со спецслужбами КНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что США начали подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы.

