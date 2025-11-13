Вильфанд: снег покрыл уже больше двух третей территории России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В некоторых регионах температура опустилась до минус 30 градусов.

Снег покрыл уже 80% территории России. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что в европейской части страны зимние осадки зафиксированы в СЗФО, НАО, на востоке Архангельской области и в Республике Коми.

Также снегопады начались в Мурманской области — хотя снежный покров в упомянутых областях и округах пока слабый и тонкий, он продержался уже пять дней. Кроме того, синоптик заявил, что территории ДВФО, СФО и УРФО уже покрыты снегом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве уже в ближайшие выходные может начаться снегопад. С грядущей пятницы ожидаются дожди — в ночь на 15 ноября они перейдут в мокрый снег. Об этом заявлял заместитель руководителя прогностического центра Александр Шувалов.

Минувшая осень не баловала москвичей теплыми днями. Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что в октябре столица получила лишь половину месячной нормы — 38 часов солнечной погоды.

