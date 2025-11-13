Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После смерти возлюбленного женщина столкнулась с серией мистических событий.

Британская журналистка Шарлотт Криппс призналась, что столкнулась с паранормальными явлениями после гибели своего бывшего возлюбленного. По словам женщины, с момента его добровольного ухода из жизни прошло уже одиннадцать лет, однако дух не оставил ее в покое и проявил ревность к нынешнему партнеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Криппс рассказала, что однажды призрак будто бы толкнул мужчину, находившегося в ее кровати. Этот случай, по признанию журналистки, стал для нее решающим и убедил в существовании загробного мира, хотя ранее она скептически относилась к рассказам о привидениях и медиумах.

Чтобы избавиться от присутствия духа, женщина обратилась к экстрасенсу Амариллис Фрейзер — бывшей модели, которая подтвердила, что в доме действительно ощущается энергия покойного. По словам Криппс, Фрейзер провела специальный ритуал, направленный на «переход» духа в иной мир. После церемонии, как утверждает журналистка, активность призрака уменьшилась, хотя свет в спальне по-прежнему иногда включается сам по себе.

Шарлотт Криппс воспитывает двух дочерей, зачатых при помощи замороженной спермы покойного возлюбленного. Она отметила, что после ритуала почувствовала облегчение и внутреннее спокойствие.

Ранее британская певица рассказывала о похожем опыте, утверждая, что состояла в браке с духом и вела с ним «беседы». По ее словам, призраки нередко стремятся к вниманию живых, желая, чтобы их услышали и поняли их страдания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.