Скандал с просекко: в США почти миллион бутылок отозвали из-за опасности взрыва

Они могли «лопнуть» даже в закрытом виде.

Компания F&F Fine Wines International, реализующая продукцию под брендом Ethica Wines, отозвала около 941 400 бутылок просекко после поступления десяти жалоб о том, что напиток может взрываться, при этом в некоторых случаях отмечались травмы потребителей. Об этом сообщает The Drinks Business.

По данным источника, отозванные бутылки Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG продавались в магазинах сети Costco в двенадцати штатах США с апреля по август 2025 года. Комиссия по безопасности потребительских товаров США предостерегла, что опасность существует даже у нераспечатанных бутылок, и рекомендовала не открывать их, аккуратно утилизировать и обращаться в компанию Ethica Wines за компенсацией.

Отмечается, что отзыв продукции произошел за несколько дней до Дня благодарения, который в 2025 году приходится на 28 ноября — время, когда многие американцы традиционно собираются на семейные ужины. В сети Costco попросили покупателей не возвращать опасные бутылки в магазины из соображений безопасности.

В 2024 году Италия произвела рекордные 660 млн бутылок просекко, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Консорциум Prosecco DOC оценил общую потребительскую стоимость произведенного игристого вина в 3,6 миллиарда евро, подчеркивая значимость напитка на мировом рынке.

Последствия инцидента могут затронуть не только продажи Ethica Wines, но и доверие к просекко на американском рынке, а также повлиять на подготовку к праздничному сезону. Проблема безопасности продукта вынудит компании пересмотреть упаковку и контроль качества, чтобы предотвратить аналогичные случаи в будущем.

