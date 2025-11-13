Макрон предупредил, что следующая война начнется в космосе

Фото: Reuters/Stephane Mahe

Франция намерена вложить миллиарды евро в развитие спутниковых систем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах Парижа направить дополнительные €4,2 млрд на развитие оборонных проектов в космосе. Об этом сообщает AFP.

Заявление прозвучало в Центре космонавтики и авиации в Тулузе, где французский лидер выступил с программной речью. По словам Макрона, современная война уже частично переместилась за пределы атмосферы.

«Именно там начнется война завтрашнего дня. Космос больше не убежище, он стал полем боя», — сказал Макрон.

Глава государства отметил, что Россия после начала конфликта с Украиной активизировала свою деятельность в космосе. По его утверждению, Москва ведет наблюдение за французскими спутниками, занимается «шпионской работой» и рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите, «последствия которого будут катастрофическими для всего мира».

Похожие заявления ранее звучали и со стороны США. При этом Кремль отвергает обвинения в милитаризации космоса, считая их предлогом для увеличения военной помощи Украине. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».

Макрон также сообщил о запуске программ по спутниковому раннему предупреждению и укреплению наблюдения при помощи радиолокационной системы Aurore. По его словам, Франция будет расширять международное сотрудничество, в первую очередь с Германией, а также добиваться технологической независимости Европы.

«О зависимости от крупной третьей державы или какого-либо космического магната не должно быть и речи», — подчеркнул президент. AFP отмечает, что речь идет о таких предпринимателях, как Илон Маск и Джефф Безос.

В июле Макрон уже заявлял, что в 2026–2030 годах Франция выделит шесть миллиардов евро на оборонные космические программы и свыше 16 миллиардов — на развитие гражданского направления, включая проекты двойного назначения. Издание Liberation указывает, что эти суммы все же меньше, чем 35 миллиардов евро, которые на аналогичные цели намерен потратить министр обороны Германии Борис Писториус для «противодействия военному потенциалу России и Китая».

