Женщина посадила шестилетнюю приемную дочь в коробку и задушила одеялами

Жительница американского штата Канзас заставила шестилетнюю приемную дочь лечь в коробку и накрыла ее одеялами, в результате чего ребенок задохнулся. Женщина скрывала убийство почти четыре года, пока на заднем дворе ее дома не нашли останки девочки, спрятанные в черном пластиковом пакете. Об этом сообщает People.

Как установил суд, трагедия произошла еще в 2020 году. Сестра погибшей рассказала, что мать наказала девочку за то, что та «слишком много двигалась ночью». Женщина посадила ребенка в коробку, положила сверху несколько одеял и поставила детскую кроватку, чтобы та не выбралась.

«Мама открыла коробку, она выпала и была синей», — говорится в приказе, в котором приводятся слова сестры, имя которой не разглашается.

Когда девочка перестала подавать признаки жизни, приемная мать спрятала тело и заявила, что дочь находится в психиатрической клинике.

В 2024 году полиция вновь заинтересовалась семьей после жалобы в службу опеки. Расследование привело к страшной находке — на участке обнаружили останки, личность которых подтвердила ДНК-экспертиза.

Женщина, которой сейчас 63 года, признала вину по нескольким статьям, включая убийство, жестокое обращение с детьми и мошенничество. Суд округа приговорил ее к 18 годам лишения свободы.

На процессе прокуроры заявили, что подсудимая рассматривала приемных детей как источник дохода. Судья, вынося приговор, не смогла сдержать слез.

«Эти дети жили в постоянном страхе. Это одно из самых жестоких преступлений, которые мне довелось видеть», — сказала она.

