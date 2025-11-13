Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Постоянные перепады температуры, воздух от отопления и холод негативно влияют на естественный барьер, от чего появляются обезвоживание и раздражение.

Кожа играет важную роль в защите человеческого организма от внешних факторов. В силу этого она первой принимает на себя удар пониженной температуры в осенне-зимний период, страдает от агрессивного ветра и сухого воздуха в помещении. Кожный покров сушится, трескается, становится чувствительным и уязвимым для различных заболеваний. О том, как уберечь лицо в холодный сезон, рассказала Life.ru врач-дерматовенеролог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Мария Хворова.

Риски для кожи в холодное время года

Основной угрозой для кожи осенью и зимой является нехватка микро- и макроэлементов. Пациенты дерматологов страдают от обезвоженности, сухости и тусклого цвета лица. Хворова подчеркнула, что дефекты кожи могут быть следствием внутренних изменений в организме — в каждом случае нужно проводить индивидуальное обследование и назначать соответствующий план терапии и схему домашнего ухода.

Например, пигментация на лице, проявляющаяся неэстетичными пятнами — это, зачастую, симптом внутренних нарушений, в том числе гормональных, воспалительных или метаболических. В этом случае дерматовенеролог проводит сбор анамнеза и глубокую диагностику, чтобы выработать комплексный метод коррекции пигмента.

Опасные уколы: почему не стоит увлекаться «чудодейственными» инъекциями

Некоторые пациенты обращаются к салонным косметическим методам, например, процедуре биоревитализации. При этом способе коррекции человеку вводят в кожный покров препараты на основе гиалуроновой кислоты.

То же самое касается мезотерапии (инъекции омолаживающих смесей) и других видов аппаратной косметологии. Все эти приемы не имеют смысла, если у пациента нарушен эпидермальный барьер и он не проводит необходимые ежедневные гигиенические процедуры, подчеркнула Хворова.

Более того, увлечение агрессивными кислотными пилингами и бесконтрольными уколами может привести к тяжелым заболеваниям кожи, в том числе онкологическим. Гораздо более здоровой формой заботы о своей внешности является сбалансированный домашний уход.

Как заботиться о коже с помощью домашних средств

Первым этапом оздоровления кожи является корнеотерапия — мягкая нормализация структуры рогового слоя. Пациенту необходимо проконсультироваться с дерматологом и приобрести средства, соответствующие потребностям его кожи. Очищающие и тонизирующие процедуры проводятся утром и вечером с помощью гелей, пенок и молочка, а также тоников и лосьонов. При необходимости можно добавить сыворотки и кремы, а один-два раза в неделю имеет смысл использовать маску для лица.

Использовать с умом: подбираем профессиональный уход и БАДы

Профессиональные косметические средства имеют более активный состав, поэтому их необходимо подбирать в соответствии с указаниями специалиста с профильным образованием. Также хорошей поддержкой здоровья кожи являются БАДы.

В состав многих косметологических препаратов входят те же ингредиенты, которые содержатся в биоактивных добавках: витамин С, цинк (цитрат цинка), медь (глицинат меди), L-лизин (L-лизина гидрохралит), метилсульфонилметан и селен. Дефицит тех или иных микроэлементов может привести к эстетическим дефектам кожи, поэтому прием БАДов — хорошее решение, однако оно также требует консультации квалифицированного врача.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать переохлаждения в холодное время года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.