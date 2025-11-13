Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно обращать внимание не только на срок годности, но и на состав покупных блюд.

Одной из главных подсказок безопасности употребления готовых блюд из магазина является внешний вид товара. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала гастроэнтеролог Александра Метелина.

«Часть рисков видно глазом. <…> Нужно смотреть на упаковку. Вздутые крышки, лопнувшие швы, конденсат внутри, мутный соус, подтеки — кладем обратно. Для вакуумных салатов вздутие или „слезы“ упаковки — красный флаг», — предупредила медик.

Заветренная поверхность, подсохший верх, слизистая пленка на овощах, водянистое дно и неоднородный цвет соуса — все это говорит о том, что данное блюдо может быть опасно для здоровья и лучше отказаться от его покупки, отметила эксперт.

Рекомендовала она и смотреть на срок годности. Он должен не только не истечь, но и соответствовать стандартам для ингредиентов. Например, салаты с майонезом хранятся всего несколько часов, а не дней.

Витрина тоже должна советовать. Горячие блюда лежать в месте, где температура будет не ниже 60 градусов по Цельсию, а охлажденные — в холоде. Повторное воздействие температурой недопустимо, будь то заморозка, охлаждение или разогрев, настаивала Метелина.

Стоит обратить внимание и на состав. Чем меньше в салате ингредиентов, тем меньше шанса заражения. Употребление готовых блюд с майонезом, сырой рыбой, молочными продуктами и мясом увеличивает шансы на отравление или заражение.

В кондитерских изделиях в зоне риска находятся любители крема. Такие изделия должны хранится в холоде и не иметь кислого, лимонного запаха, подчеркнула гастроэнтеролог.

Сейчас депутаты разрабатывают законопроект по запрету на производство готовых блюд внутри магазинов. По задумке, эта инициатива должна снизить количество отравлений едой и заражений.

Метелина отметила, что за последние десять лет количество заболевших от небезопасной еды в РФ снизилось примерно на 34,5%, по данным Роспотребнадзора. Однако вспышки с такими инцидентами периодически происходят. Кроме того, проводимые проверки регулярно находят в магазинных готовых блюдах превышение микробной обсемененности и кишечную палочку.

