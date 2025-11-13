Опасные угощения: какими продуктами со стола нельзя кормить кошек и собак

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди них — даже важные элементы здорового питания для людей.

Как известно, рацион кошек и собак несколько отличается от человеческого, однако в какой-то момент у хозяина все равно может возникнуть желание накормить своего любимого питомца какой-нибудь «вкусняшкой». Но мало кто осознает, что такой шаг может обернуться настоящей трагедией. Список запрещенных к употреблению продуктов публикует Life.ru.

В данный список входят практически все блюда «человеческого стола». Даже те продукты, которые являются важными элементами здорового питания для нас.

1. Теобромин

Теобромин содержится в шоколаде. Эта сладость представляет огромную опасность для собак и кошек в любых ее проявлениях. По этой причине никогда не стоит оставлять конфеты или какао-порошок в открытом доступе, если в доме находится питомец.

Сочетание кофеина, теофиллина и теобромина способно вызвать остановку сердца у собаки и кошки. Если же после употребления шоколада питомец выжил, то вред здоровью все равно будет нанесен. Теобромин накапливается в организме и вызывает серьезные отравления.

2. Орехи

Орехи также смертельно опасны, как и шоколад. В их составе находятся фосфор и жиры, вызывающие у животных тяжелейшие отравления, после которых прямая дорога в реанимацию. Помимо этого, осколки от орехов могут случайно попасть в дыхательные пути животных, что также очень опасно.

3. Авокадо

Авокадо содержит персин, и это вещество также крайне опасно для домашних питомцев. Персин содержится в кожуре, листьях, коре, косточке и мякоти авокадо. При его употреблении у собаки и кошки могут возникнуть трудности с дыханием, а сердце может не выдержать.

4. Грибы

Грибы также токсичны для животных и могут повредить им печень, почки и нервную систему, не говоря уже о проблемах с ЖКТ. Употребление мухомора, бледной поганки или ложного дождевика приводит к смерти питомцев, а от съедобных грибов их может сильно «лихорадить».

5. Дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто не так безобидно, как кажется. Оно вызывает в пищеварительной системе собак и кошек вздутие и даже скручивание желудка либо кишечника. Кроме того, из-за наличия дрожжей при брожении в организме выделяется алкоголь. Алкоголь, в свою очередь, вызывает тяжелое алкогольное отравление.

6. Лук и чеснок

Несмотря на то, что эти овощи очень полезны для человеческого иммунитета, для кошек и собак они очень опасны. Так, употребление лука и чеснока может развить анемию.

7. Соль

Несмотря на то, что соль добавляют в корм для питомцев, солить пищу животным категорически запрещено. Это вызовет обезвоживание и даст большую нагрузку на сердце и судороги.

Отравление ионами натрия в соли вынудит животное пить больше воды, но кровь лишь больше сгущается, и нагрузка на сердце увеличивается.

8. Сладости

Сахар, конечно, тоже под запретом. Пищеварение кошек и собак н может его переработать. Его употребление приводит к опасным скачкам инсулина. В итоге кошка или собака могут «заработать» диабет. Не стоит добавлять и сахарозаменители — это еще более опасно и может привести к летальному исходу.

9. Жареная и жирная пища

Такую пищу нельзя давать животным ни в коем случае. Для кошек и собак — это гарантированный панкреатит. Питомцев будет постоянно тошнить, а почки и печень будут плохо функционировать.

10. Изюм и виноград

Ученые выяснили, что изюм и виноград опасны для собак и кошек. Однако пока что еще не найден токсин, который вызывает у питомцев болезненные состояния. При употреблении винограда или изюма у животных может появиться острая почечная. Это может привести и к смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько россияне тратят на уход за питомцем. Всего 3% жителей России для этих целей нужно больше 15 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.