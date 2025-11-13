Крымский портвейн выиграл две премии на Российском винодельческом форуме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди победителей — вина из Кубани, долины Дона, Дагестана и Нижней Волги.

На олимпе лучших российских вин новый герой! Крымский портвейн «Севастополь 1994» от Инкерман стал абсолютным триумфатором конкурса Российского винодельческого форума.

Вино с историей в три десятилетия стало лауреатом сразу двух премий: имени князя Голицына и Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов. Также в числе победителей оказались вина из Кубани, долины Дона, Дагестана и Нижней Волги.

IV винодельческий форум открылся в Москве накануне. Это самая авторитетная отечественная площадка для обсуждения стратегий развития винного рынка и не только в нашей стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.