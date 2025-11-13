Отдых отменяется: как турагент из Москвы испортила клиентам отпуск и оставила без денег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

При этом у фирмы — десятилетний опыт работы и нормальная репутация.

В крупном мошенничестве подозревают московского турагента, которая собрала с клиентов сотни тысяч рублей, однако обещанный отдых так и не состоялся. Многие вообще не улетели, а те, кто добрался до места, оплачивали все заново, туроператор же просто не выходил на связь. При этом фирма работает десять лет и имеет неплохую репутацию. Что произошло — корреспондент «Известий» Антон Шлячков выяснил.

Долгожданный отдых у моря превратился в игру на выживание. Туроператор отправил Наталью и ее мужа за границу, а сам перестал отвечать на сообщения. По прилете супругов никто не встретил. Связи не было, банковские карты не работали, брони отеля тоже не обнаружили. Хотя пара оплатила тур «Все включено».

«Я даже говорить не могла от шока. Я уже поняла, что нас кинули. Нас просто грубо обманули. Нам пришлось искать там на месте какое-то жилье, где-то останавливаться. Благо, что мы взяли с собой какую-то наличку», — рассказала Наталья Полосухина.

За организацию отдыха отвечала Светлана Волокита. В социальных сетях про себя она пишет: «Влюбляю людей в жизнь и путешествия». Коммерсантка управляет собственной турфирмой «МосВояжТур». Бизнес-аккаунт компании создан еще в 2016 году. По нашим данным, как раз тогда Волокита и начала заниматься продажей путевок. Реклама простая, почти на каждом видео — девушки с пышными формами и обязательно в купальниках.

Через «МосВояжТур» раньше летали за границу родственники обманутой туристки. И их путешествия каждый раз складывались удачно. Поэтому женщина не сомневалась в честности турагентства. Она написала Светлане за девять месяцев до отпуска. Вместе выбрали страну для отдыха — Мальдивы. Тур на двоих стоил 460 тысяч рублей.

Наталья оплатила путевку целиком. Странности начались за месяц до вылета. Туроператор никак не хотела скидывать ваучер и билеты. В последний момент выяснилось, что супруги летят не одним рейсом, так еще в разные дни. А как добрались до тропических островов, их ждал главный сюрприз.

«Судя по сообщениям, вот видите, у меня была паника уже», — поделилась Наталья.

Туроператор на эти сообщения никак не ответила. Она просто заблокировала Наталью.

А вот еще одна клиентка, которую обманула Волокита. Юлия планировала отдохнуть вместе с мужем и двумя детьми в Турции. Путевка обошлась им в 240 тысяч рублей. В день отправления агент сообщила якобы вылет перенесли на другую дату.

«Подруга начинает смотреть рейс и говорит: „Твой рейс не перенесли. Его перенесли на 25 минут“. Он уже удачно приземлился в Анталии. Я звоню сразу же в отель. Была ли бронь на 13 мая на наши фамилии? Она посмотрела и говорит: „К сожалению, нет“», — рассказала Юлия Белова.

Стало ясно, что семейную пару обманули. Они написали заявление в полицию.

Несмотря на проблемы с законом, Светлана Волокита продолжает торговать путевками. В этом убедились журналисты. Написали ей с желанием приобрести тур на Кубу и попросили о встрече вживую. На сайте организации указан адрес — одна из башен «Москва-Сити». Но, как оказалось, офиса там нет.

Решили созвониться. Стали расспрашивать ее о предыдущих недовольных клиентах. Вспомнили неудачную поездку Натальи на Мальдивы. В этот момент туроператор явно растерялась и выдала чистосердечное признание.

Сейчас Светлану Волокиту ищут полицейские. Она скрывается и регулярно меняет место жительства. Обмануты клиенты переживают, как бы подозреваемая сама не воспользовалась услугами турагентств и не сбежала от правосудия за границу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.