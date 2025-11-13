Школьница сколотила банду для нападений на сверстников в Большом Луге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В состав группировки входят ученики седьмых и восьмых классов.

В Большом Луге девочка сколотила настоящую банду из учеников седьмых и восьмых классов. Школьники нападали на ровесников, истязали их и выкладывали жестокие кадры в Сеть. Представители МВД рассказали 5-tv.ru, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности организаторши и участников банды.

С несовершеннолетними уже работают сотрудники полиции, проводится опрос и собираются доказательства. По факту событий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Ранее в московской школе десятиклассник набросился на преподавателя. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

Инцидент произошел во время перемены. По информации ведомства, ученик дождался, когда педагог покинет кабинет, забрал со стола стопку тетрадей и спрятал в свою сумку. Когда учительница вернулась и потребовала вернуть работы, подросток отреагировал агрессивно — несколько раз ударил женщину по голове.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают помощь. О характере и тяжести полученных травм пока не сообщается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.