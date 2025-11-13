«Нам пришлось»: хозяйка крупнейшего в Европе борделя рассказала о странных правилах в заведении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хозяйка крупнейшего легального борделя в Европе Кэтрин Денуар ввела в своем заведении строгий запрет на колдовство*. Об этом сообщает The Sun. По словам управляющей, ей пришлось установить такое правило после того, как некоторые сотрудницы начали рассыпать сахар по помещениям, надеясь отпугнуть злых духов.

Помимо этого, Денуар назвала еще несколько запретов, действующих для клиентов и персонала. Так, в бордель категорически нельзя приносить животных. По словам женщины, посетители не раз пытались обойти это правило, а одна из клиенток даже принесла с собой аквариум с рыбками.

Еще один важный пункт — дресс-код. Управляющая отметила, что все гости должны приходить в приличном виде. Однако, как уточнила Денуар, не все следуют требованиям. Однажды персоналу пришлось принять клиента, который появился в костюме белого медведя.

Среди прочего в заведении запрещено трогать лампы и светильники. Это ограничение, по словам владелицы, появилось после того, как одна из сотрудниц по неосторожности устроила небольшой пожар в комнате.

Кэтрин Денуар также поделилась мнением о поведении посетителей, которое считает самым отвратительным. По ее словам, худшими клиентами становятся мужчины, отмечающие в борделе рождение ребенка, пока их жены находятся в больнице после родов.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

