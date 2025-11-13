«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам

Фото, видео: Виноградов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Родительница иллюзиониста работала уборщицей и стеснялась говорить об этом, годами выслушивая насмешки.

Успех иллюзионистов братьев Сафроновых — это результат работы их матери. Об этом рассказал иллюзионист Сергей Сафронов в интервью спецпроекту 5-tv.ru.

Артист вспоминал, что знакомые их родителей подшучивали над его матерью из-за того, что та, как им казалось, всю жизнь не работала.

«На наше выступление едут, и подружка такая: «Вовка, а что, Светка-то твоя все еще не работает, да?» Мама сдержала ком в горле, сдержала слезу. <…> Мама ей говорит: «А вот ты знаешь, ты едешь сейчас смотреть на мою работу, на результат моей работы. <…> Я со сцены сказал, что у нас в зале сидят родители, давайте их поддержим аплодисментами. Весь зал встал. И вот эта подруга, я представляю, как у нее там сердечко-то на секунду остановилось», — вспоминал Сергей.

Иллюзионисты во время представления об этом неприятном инциденте в машине знали. Данную историю они услышали уже намного позднее. Как и то, что такие насмешки их мать слышала не впервые.

В действительности же, когда братья Сафроновы были маленькими, весь день их родительницы был расписан, в том числе и потому, что она практически за руку водила сыновей на уроки и секции.

«Она в пять утра уже драила пол на заводе целого цеха, отмывала его. <…> В восемь приходила домой, быстро готовила завтрак, отправляла детей в садик, а потом в школу. И бежала, мыла все подъезды дома, а их там было порядка девяти подъездов. Вот она все подъезды вымывала. Потом приходила домой, готовила обед и встречала детей. После этого вела нас на кружки. Вечером встречала мужа. Ужин. <…> В пять утра ей надо снова уже быть на заводе», — рассказал артист.

Он признается, что, когда его мама была молодой, то испытывала стыд из-за работы уборщицей, поэтому она никому не говорила. Однако, живя в таком напряженном ритме, к уже к десяти вечера чувствовала себя очень уставшей.

