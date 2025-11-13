Правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В органах власти и подведомственных организациях города создана среда, в которой молодое поколение хочет и может развиваться.

Правительство Москвы создает комфортные условия для студентов и выпускников учебных заведений, благодаря чему каждый может найти возможность для развития и профессиональной реализации. В команде столицы начинающие специалисты могут воплотить свои идеи в реальные городские проекты.

Правительство Москвы стало первой организацией в государственном секторе, которая успешно прошла сертификацию на соответствие условий работы и корпоративной культуры потребностям молодых сотрудников и получила официальный статус работодателя нового поколения для молодежи.

Сертификацию проводила платформа Changellenge>>. Это один из крупнейших HR-партнеров российских компаний по взаимодействию с молодежью и выстраиванию эффективной корпоративной культуры. Эксперты организовали комплексный аудит кадровых процессов и практик, в которые вовлечены молодые специалисты в Правительстве Москвы. Проведено глубинное исследование в фокус-группах среди сегодняшних сотрудников до 25 лет и опрошены 100 выпускников программы стажировки в Правительстве Москвы. Все это помогло лучше понять ценности молодых специалистов команды города и ожидания потенциальных кандидатов, а также увидеть сильные стороны и возможности роста столичных организаций.

Эксперты подтвердили, что в органах власти и подведомственных организациях города создана среда, в которой молодежь хочет и может развиваться.

«В прошлом году мы уверенно вошли в топ карьерных рейтингов: победили в отраслевой номинации “Государственная служба и организации” и вошли в топ-15 в общем зачете на hh.ru, заняли первое место в номинации “Компании государственной службы” в рейтинге Changellenge>> и вошли в топ-20 лучших работодателей, а также заняли 23-е место в рейтинге FutureToday. Эта оценка важна для нас — она подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и действительно создаем возможности для тех, кто хочет развивать город и менять его к лучшему. Мы не стоим на месте и постоянно стремимся к новым вершинам», — рассказала Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Параллельно с сертификацией платформа Changellenge>> проводит голосование за звание лучшего работодателя 2025 года. Поддержать команду Москвы могут студенты и выпускники российских вузов до 1 декабря включительно.