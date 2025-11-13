«Я устала»: Тодоренко о кризисе в семье после рождения третьего сына

Старшие сыновья Регины Тодоренко ревнуют ее с мужем к третьему ребенку

Любые проблемы, с которыми сталкивается телеведущая после родов, она старается воспринимать с юмором.

После рождения третьего ребенка в семье российской певицы и актрисы Регины Тодоренко наступил кризис. Об этом сама звезда заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, спустя полтора месяца радости и нежности, старший и средний дети осознали перемены. Семилетний Михаил «дико ревнует» родителей, а трехлетний Мирослав — дерется и обзывается.

«Я устала, видимо, от недосыпа, а у ВМ (Влад Михайлович Топалов, муж Регины — Прим.ред) голова кругом от круговорота чужих людей в доме (муж собеседовал около 40 кандидаток на роль нашей няни)», — поделилась Тодоренко.

Кроме того, звезда пожаловалась, что из-за домашних хлопот пропустила концерт певца Вани Дмитриенко.

Певица отметила и положительные моменты семейной жизни. Ее свекровь, которую исполнительница назвала «святой», помогает заботиться о детях и вкусно кормит всю семью, пока Влад и Регина работают. Кроме того, у звезды успехи и на рабочем фронте — ей предложили принять участие в двух проектах в январе и мае, а также уже утвердили один проект на июнь. Тодоренко пообещала фанатам, что скоро запишет новые композиции.

