Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Фото: Reuters/Carlos Osorio

Министры иностранных дел «Большой семерки» выступили с единым обращением.

Главы МИД стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором вновь подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня на территории Украины.

«Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в распространенном заявлении министров.

Россия сохраняет готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште, а контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью Сергея Лаврова итальянскому изданию Corriere della Sera, которое газета впоследствии не опубликовала.

По словам министра, Россия готова к проведению переговоров на высшем уровне при условии, что они будут основаны на предварительно проработанных результатах встречи на Аляске.

Лавров также обратил внимание на публикацию британской Financial Times, которая, как отметил глава МИД РФ, «запустила лживую версию», связывая отмену саммита в Венгрии с якобы направленным Россией меморандумом по Украине.

Министр подчеркнул, что подобные домыслы, по его мнению, способны сбить президента США Дональда Трампа с курса, направленного на формирование долгосрочного и устойчивого мира.

