Тысячи гаджетов: зачем из России на Украину контрабандой везут смартфоны
Киберпреступники поставляют из РФ за рубеж смартфоны с авторизованными «Госуслугами»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Украинские мошенники нашли способ обзаводиться приложением «Госуслуги».
Новую схему мошенничества придумали киберпреступники. Как выяснили «Известия», аферисты наладили поставки из России за рубеж смартфонов с авторизованным приложением «Госуслуги» и верифицированными мессенджерами.
Один из источников издания рассказал, что число россиян, желающих за деньги предоставить свои анкетные данные, растет и местами превышает спрос. Дропами часто становятся жители новых территорий России. Криминальные украинские кол-центры, например, получают тысячи таких телефонов. «Трубки» пересылают сначала в Казахстан, а затем на Украину. Большая часть смартфонов используется для «серых» схем с обналичиванием средств.
По данным полиции, девушке пришло сообщение в мессенджере с просьбой подтвердить зачетную книжку. После этого мошенники получили код, который позволил им войти в ее личный кабинет на портале Госуслуг.
