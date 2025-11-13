Все-таки можно? ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Какие случаи взяты под особый контроль?

В Центробанке придумали новый способ защиты накоплений россиян. Теперь под особым контролем будут переводы даже самому себе через систему быстрых платежей.

Дело в том, что зачастую аферисты убеждают доверчивых граждан перевести все свои средства на один счет. Так их проще похитить, тем более, если к нему уже получен доступ. В каких случаях карту могут заблокировать — расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Положа руку на сердце, для большинства россиян Центробанк — параллельная вселенная. Они что-то там поднимают, опускают — а мы только на ценники в магазинах смотрим. И вздрагиваем от инициатив, в которых ничего не понимаем. Утром вздрогнули. Кто увидел — естественно, напрягся.

«Вот, у вас россыпь банковских карт. На одной пара тысяч, на второй, условно, десять, а на третью упала зарплата. А вам нужно, допустим, шкаф купить или за ремонт рассчитаться — естественно, вы захотите собрать воедино весь свой актив», — отметил корреспондент.

Но тут было предложено считать крупные операции по переводам себе же с карты на карту подозрительными. Что же теперь делать?

«Если вы собрали деньги с разных счетов в одном месте, надзирающие органы обратили на это внимание и приостановили дальнейшие ваши операции. Это не означает, что вы дальше не будете их проводить. Просто надо будет обратиться в финансовый институт, в банк, для того, чтобы подтвердить, что это ваши деньги. И, самое главное, что вы не действуете под давлением, под уговорами мошенников», — объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

То есть, деньги-то ваши, а, получается, как у почтальона Печкина: «Я вам посылку принес, но не отдам. Надо представить справку, что вы не верблюд».

«Я поспешу немножко успокоить граждан, что это не означает, что деньги исчезнут. Самое страшное, что может случиться, — перевод будет заблокирован, либо деньги спишутся со счета, а потом вернутся, вследствие объяснения гражданина», — добавил финансист Андрей Бархота.

То есть, гражданин должен объясниться, но это может занять продолжительное время. А если надо срочно заплатить за что-то?

Спустя полдня ЦБ счел за благо объясниться.

«Будут проверять крупные переводы по СБП, а именно от 200 тысяч рублей другому человеку, условно незнакомому, с которым у клиента банка давно, минимум полгода, не было финансовых взаимоотношений. Важно: операция будет проверяться на случай возможного обмана, только если ей предшествовал крупный перевод самому себе через СБП. И этот перевод был сделан в течение последних 24 часов», — объяснила начальник управления Департамента информационной безопасности Банка России Виктория Никитина.

Выходит, что переводить самому себе деньги все-таки можно, но дальше могут возникнуть проблемы. Ведь «незнакомым человеком, физическим лицом» теоретически может стать и доставщик воды из фирмы, к которой вы раньше не обращались. А про «период охлаждения», то есть сколько ваши кровные будут висеть в параллельной Вселенной, так никто и не ответил.

