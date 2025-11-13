На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетней Лизы

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки опухоль мозга.

Помощь нужна десятилетней Лизе - у нее опухоль мозга. Девочка уже пережила две операции и теперь нужна еще одна, но сначала -- необходимо обследование, которое стоит два с половиной миллиона.

Все началось пять лет назад с жалоб на головные боли и усталость.

«После 18 марта 2021 года нас прооперировали. Во время операции ребенок был парализован на левую сторону полностью. Смогли удалить только 50% опухоли», – рассказывает Наталья Матросова, мама Лизы.

Целый год после этого девочка, по сути, заново училась ходить и говорить. Но опухоль продолжала расти и вызывала эпилептические приступы. Лиза билась в судорогах, теряла сознание по 15 раз в сутки.

Девочку вновь прооперировали. А потом была и третья операция… Но все они не принесли ощутимых результатов. Всегда оставался какой-то незаметный, неуловимый даже для МРТ фрагмент новообразования, из которого опухоль вырастала вновь.

Лизе очень нужна инвазивная хроническая электроэнцефалография, которая способна «подслушать» электрическую активность мозга и точно указать очаги, что вызывают приступы.

«Ребенку погружаются электроды непосредственно в толщу головного мозга. После того, как мы получаем электрические потенциалы непосредственно на каждый из контактов данных платиновых электродов, мы сможем построить 3D-модель происхождения эпилептического приступа», – объясняет эпилептолог, нейрофизиолог, специалист функциональной диагностики Владимир Соловьев.

Эти электроды используются однократно для каждого пациента и стоят очень дорого. Вместе с последующим нейрохирургическим лечением нужно 2 500 000 рублей. Чтобы собрать эту сумму, семье Лизы необходима наша с вами помощь.

Прогнозы на выздоровление девочки обнадеживающие! По словам Владимира Соловьева, чем раньше врачи прооперируют Лизу, тем лучше будет у нее реабилитационный потенциал. Поэтому медлить никак нельзя.

С тех пор, как проявились первые симптомы болезни, жизнь Лизы очень сильно изменилась. Из веселой жизнерадостной непоседы она превратилась в замкнутую, погруженную в себя девочку, которой почти никуда нельзя выходить. Но даже с таким диагнозом она не сдается.

На днях Лизе исполнится 11 лет. Праздник она проведет в больнице. Но на следующий день рождения у нее совсем другие, грандиозные и радостные, планы.

