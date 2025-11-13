Временный тупик или расставание? ТОП-7 красных флагов в отношениях

Семейный психолог Мыскин: тупик в отношениях не всегда ведет к расставанию

Конфликт — нормальная практика семейной жизни. Только важно не терять уважения друг к другу, несмотря на эмоции.

Супруги часто сталкиваются с проблемами, которые вгоняют в тупик. Прежде чем принимать решение о расставании, следует разобраться в истинных причинах возникшей ситуации. Возможно, все можно исправить. Семейный психолог Дмитрий Мыскин эксклюзивно в интервью с 5-tv.ru рассказал о семи красных флагах, на которые нужно сразу обратить внимание в отношениях.

Первый — общение с партнером стало очень поверхностным. Все больше разговоров о быте и все меньше о чем-то глубоком, о мыслях, чувствах и переживаниях. Как писал немецкий философ Фридрих Ницше: «Брак — это долгий разговор».

Поэтому перед вступлением в брак нужно спросить себя, будет ли интересно разговаривать со своим партнером до самой старости. Следует всегда иметь общие интересы и темы для разговора. Это, по мнению психолога, укрепит отношения.

Второй — растет физическая дистанция, когда все меньше хочется прикасаться к партнеру, например, обнять его или поцеловать. Когда рушится взаимопонимание, то такие вещи кажутся лишними и ненужными, а секс становится редким, механическим или исчезает совсем.

Третий — эмоциональный холод и равнодушие. Пропадает интерес к жизни, друг к другу. Вместо сочувствия и понимания в трудные моменты появляется ругань, постоянное чувство обиды и повышенные тона в общении.

Четвертый — это постоянные ссоры, попытки победить друг друга, убедить собеседника в своей правоте, желание услышать своего партнера пропадает, идет переход на личности.

Конфликт — это нормальная практика семейной жизни. Только важно не терять уважения друг к другу, несмотря на эмоции. Тогда есть шанс найти здоровый компромисс.

Пятый — это пропадание общих интересов, нет желания строить общение, а также отсутствуют планы на будущее. При этой ситуации у каждого свои дела и увлечения, а вместо «мы» все чаще звучит «я». Эксперт посоветовал попробовать заново начать вместе с партнером исследовать мир и его возможности, это поможет укрепить чувства.

Шестой — это попытки найти поддержку, чувства и понимание на стороне, вне отношений. Когда в браке партнеры начинают изменять, как правило, человек находит то, что ему нужно, но одновременно с этим возникает ощущение глубокого чувства вины и разочарования. Отношения, которые строились годами, могут окончательно подойти под откос. Важно не забывать разговаривать друг с другом, беречь своего партнера и обсуждать с ним то, чего не хватает в ваших отношениях, напомнил психолог Мыскин.

Седьмой — частое появление мыслей о расставании. В этой ситуации возникают регулярные размышления о жизни без своего партнера, а в паре чаще звучат фразы о разводе.

По словам семейного психолога, наличие этих признаков не всегда означает конец. Возможно, это говорит о тупике в отношениях, когда супруги заблудились на совместном пути.

Выйти из этого тупика, помочь разобраться в супружеских отношениях и прийти к совместному диалогу поможет опытный семейный психолог, который даст объективный свежий взгляд со стороны.

