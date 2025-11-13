История и традиции: Наталия Орейро о съемках в российском новогоднем фильме

Наталия Орейро: российское кино поразило меня любовью к истории и традициям

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Вытольский; 5-tv.ru

Уругвайская актриса с большим удовольствием снялась бы в российском кино снова.

Разные страны, языки и культуры не помеха для настоящего волшебства, особенно, если оно — в виде совместной актерской работы. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса и певица Наталия Орейро на презентации новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором она приняла участие.

«Иногда взгляд находит гораздо больше, чем просто хорошо произнесенное слово», — поделилась актриса.

По словам уругвайской красавицы, она с большим удовольствием снялась бы в российском кино снова. Наталия отметила профессионализм коллег по съемочной площадке, восхитилась масштабом киноиндустрии, а также отметила одну уникальную черту российского и аргентинского кинематографа — любовь к истории и традициям.

«Я нахожу очень ценным то, что Россия, с ее большой киноиндустрией, и Аргентина могут рассказать свои собственные истории об особенностях каждой культуры»», — рассказала Наталия Орейро.

Актриса отметила, что сохранение традиции новогоднего персонажа Деда Мороза в России достойно уважения. По ее мнению, кино, основанное на национальных особенностях, воспитывает сильных и культурно развитых людей.

«У нас (в Аргентине — Прим. Ред.) есть заимствованная традиция — Санта-Клаус, происхождение которого я даже не знаю. Пусть Россия сохранит свои традиции. Это наполняет меня гордостью, и я испытываю огромное восхищение этим. Я всегда говорила, что очень важно, чтобы национальное кино рассказывало свои истории, потому что это делает нацию и собственную культуру сильными», — восхищенно произнесла зарубежная знаменитость.

Орейро также отметила особенности аргентинского кино. Страна старается всячески поддерживать местные кинематограф, однако постановки международного уровня пользуются наибольшим спросом.

«Мы в Аргентине очень активно поддерживаем местное кино, и иногда это очень сложно, потому что очень крупные постановки, выходящие на международный уровень, занимают экраны, а молодые люди растут с историями, которые им не принадлежат», — поделилась актриса.

