Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге

Специалисты МЧС приступили к ликвидации последствий происшествия.
Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«Открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий пожара.
На месте происшествия работают 85 специалистов и 32 единицы техники.
В МЧС подчеркнули, что для эвакуированных развернуто три пункта временного размещения на 250 человек.
Кроме того, прокуратура по Оренбургской области организовала проверку в связи с возгоранием многоквартирного дома в Оренбурге. Уточняется, что происшествие случилось в доме номер десять по Больничному проезду.
Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причину пожара, после чего будет решен вопрос о принятии комплекса мер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге пострадал один человек. Всего же спасатели эвакуировали 220 человек, среди которых 48 детей.
