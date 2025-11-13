Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dee Cee Carter

Его профессиональная карьера началась в 1980-е годы, когда он был студентом.

Знаменитый американский музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо 11 ноября умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщило международное новостное агентство Associated Press.

Он скончался после нескольких месяцев борьбы с раком. Американский телеведущий Джимми Киммел ранее объявил о смерти Эскобедо в социальных сетях. В вечернем шоу он объявил, что возьмет два вечера в трауре.

Музыкальная карьера Клето началась в 1980-е годы, когда он, будучи студентом, начал работать с различными группами в жанрах джаз, рок и фанк.Он также гастролировал вместе с певицей Полой Абдул и Марком Энтони (американский певец стиля «сальса» - Прим. Ред.).

Он был создателем и руководителем Cleto and the Cletones, штатной группы телепрограммы Jimmy Kimmel Live! Он выступал с момента основания в 2003 году вплоть до своей смерти в 2025 году.

