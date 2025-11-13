Восстание машин откладывается: почему роботы не смогут заменить людей

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

После презентации первого в России антропоморфного робота с искусственным интеллектом у многих остались вопросы о его практической ценности.

Премьера, которая должна была символизировать начало в нашей стране эры антропоморфных роботов с искусственным интеллектом. Первого такого помощника накануне представили в Москве, но презентация длилась меньше минуты.

А главный вывод: если в мире и начнется восстание машин, то точно — не в России. Все объяснит корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Сначала было получасовое предисловие о том, что время человекоподобных роботов пришло. После — долгожданный выход того самого первого отечественного антропоморфного робота с искусственным интеллектом. Все шло по плану ровно 20 секунд.

Под эпичную музыку из фильма «Рокки» гуманоид по имени Aidol даже поприветствовал зрительный зал, но потом потерял равновесие и рухнул на пол.

После падения на сцену вынесли настольную версию робота. И все работает, когда есть твердая опора. Кто знает, может, тот робот, увидев огромное количество людей в зале, просто перенервничал, человекоподобный же.

«Нужно учесть, что была другая обстановка, в том числе и световая. Возможно, был какой-то, может быть, сбой в напряжении», — сказал генеральный директор Aidol Владимир Витухин.

Конечно, Aidol, которого придумали разработчики из частных компаний, не первый, кто буквально ударил лицом. Пусть и не в грязь. Другие, от западных инженеров, вообще способны своим железным лбом полдома разнести. Одного из таких гуманоидов купили за 80 тысяч долларов как помощника по хозяйству. Нахозяйничал на все деньги. А китайцы и вовсе не понимают, что делать с роботом, которого, кажется, внезапно настигла усталость металла. Восстание этих машин пока откладывается.

И все равно их презентуют и презентуют, обещая, что вот сейчас, еще немного и они будут делать за нас все. Илон Маск на днях вообще заявил, что его «Оптимусы» скоро сделают бессмысленными тюрьмы и, возможно, лишат работы миллионы полицейских. Якобы эти киборги, если хорошо за них заплатить, просто не дадут тем, к кому они будут приставлены, снова грабить или убивать. Такой круглосуточный надзиратель.

«Вы получите бесплатного робота-компаньона. Он будет просто работать и не даст вам совершать преступления», — заявлял миллиардер Илон Маск.

Компании Маска разрабатывают такие технологии уже много лет, но кто-нибудь вообще видел их в деле? Его ракеты летают, это все знают. Но как насчет того, чтобы именно человекоподобные роботы приносили пользу, а не просто запрограммировано танцевали?

«В Японии начали достаточно давно разрабатывать антропоморфных роботов. Изначально цель скорее была больше исследовательской и связана с какой-то развлекательной тематикой», — добавил руководитель студенческого конструкторского бюро Московского института электронной техники Станислав Шепелев.

При этом технологические рывки в роботостроении происходят регулярно. Речь о тех, что реально влияет на нашу жизнь. Роботизированные манипуляторы собирают автомобили, работают с пробирками в лабораториях, обрабатывают материалы.

«Я думаю, что гуманоиды для многих современных фабрик это лишнее», — отметил генеральный директор Rockwell Automation Блейк Морет.

В России подобные технологии уже давно реальность. Взять хотя бы собственные разработки российских инженеров, которые помогают людям, потерявшим конечности. Примеров десятки.

«Он работает с помощью двух датчиков. Они считывают движения мышц. Я просто выполняю движение мышцей: либо открываю, либо закрываю. И протез работает», — рассказала владелица протеза Валерия Ранкич.

Может, дело в том, что именно их сейчас проще всего продать, чтобы окупить миллиардные инвестиции. Десять миллионов — цена самого простенького человекоподобного робота в России.

«Я называю это „гуманоидным театром“. Максимум, что можно увидеть здесь — это дрожащие движения и простой щипковый захват», — добавил австралийский ученый робототехник, основатель и бывший технический директор компании iRobot Родни Брукс.

Поэтому гуманоиды пока не больше чем забавная игрушка. Очень дорогая, очень технологичная, но игрушка. Вкалывать именно эти роботы вместо человека, как пелось в культовом фильме, вряд ли скоро начнут.