Путин и Токаев обсудили космос и экономическое развитие. Главные итоги

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Целый ряд договоренностей был достигнут в Кремле.

Отношения России и Казахстана вышли на новый уровень. Между государствами подписан договор о стратегическом партнерстве и союзничестве. И речь тут не только о масштабных проектах в торговле и экономике. Наши страны связывают культурные и добрососедские связи. И президенты Путин и Токаев, которые целый день провели вместе, подчеркивали это не раз. Обо всем подробно обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

В Малахитовом фойе президенты подписывают Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. За громоздким заголовком, по сути, трансформация сотрудничества Москвы и Астаны.

Всего страны подписали 12 документов на уровне министерств, агентств и госкорпораций, что подтверждает: спектр сотрудничества самый широкий — от развития особых экономических зон до планов по переселению части амурских тигров в Казахстан.

«Разумеется, приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли. Причем структура нашей встречной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция», — заявил российский лидер Владимир Путин.

Россия поставляет в Казахстан продукты питания, минералы, химикаты, импортирует промышленное оборудование, машины и металлы. В этом списке появятся и новые позиции, российские компании строят сразу несколько заводов в соседней республике.

«В общей сложности под мониторингом находится около 60 миллиардов долларов проектов, половина из них это те, которые уже вот сейчас находятся на стадии реализации, а половина еще находится на подготовке», — отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Среди масштабных проектов: строительство «Росатомом» первой казахстанской АЭС, работа над космическим комплексом «Байтерек», с которого будут запускаться новые ракеты «Союз-5». Отдельно — энергетика. Россия готова расширить газоснабжение промышленных районов Казахстана и продолжить перекачивать казахскую нефть по Каспийскому трубопроводу, несмотря на вмешательство извне.

Корреспондент Антон Золотницкий спросил у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, обсуждалась ли тема ударов Киева по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в рамках переговоров Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.

«Россия готова всячески сотрудничать и взаимодействовать в этой области, но здесь мы тоже видим, скажем так, подрывную работу и буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Москва и Астана готовы вместе работать по самым разным направлениям. Еще до приезда в Кремль президент Казахстана встретился с председателем Совета Федерации. Валентина Матвиенко отметила, насколько важно сотрудничать по парламентской линии.

«Я хочу поблагодарить вас за поддержку межпарламентского сотрудничества. Вы, как человек, имеющий богатейший опыт и международной деятельности, и государственной, и законодательной, понимаете, насколько важно развивать такое межпарламентское сотрудничество», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию получился не только результативным, но и ярким. Самолет президента Казахстана сопровождали российские истребители, его самого в Кремле встречал почетный караул.

Это, безусловно, самая торжественная часть визита. Лидеры официально встречаются в центре Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Здесь отработано каждое движение. Когда президенты обходили делегации, в глаза бросался их размер. Так много министров и бизнесменов с обеих сторон редко собираются вместе. Просто соседские экономики приходят к общему знаменателю. Например, отказываются от валют недружественных стран.

«Мы добились того, что все расчеты практически 100% происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», — добавил Путин.

«Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Я полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели», — отметил Токаев.

Но разговор в Кремле не только об экономике. На торжественном приеме в Грановитой палате лидеры больше говорят об общей истории, культуре, традициях. Словом, человеческих отношениях.

«Казахская мудрость гласит: „Сила орла в крыльях, а человека в друзьях“. И Россия, безусловно, очень ценит добрые и дружественные отношения с Казахстаном. Мы готовы совместно решать самые масштабные задачи, уверенно двигаться вперед на благо и в интересах наших стран и народов», — заявил российский лидер.

Двухдневный госвизит завершится гала-концертом казахстанских мастеров искусств на исторической сцене Большого театра. Что, вероятно, лучшая иллюстрация: отношения наших стран уже давно не просто стратегические и партнерские, но и дружеские.