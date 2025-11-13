Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Financial Times «запустил лживую версию» по отмене встречи в Венгрии.

Россия все так же готова провести российско-американский саммит в Будапеште, взаимодействие между двумя странами продолжаются, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на интервью итальянской газеты Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

По словам политика, страна готова провести встречу высокого уровня при условии, если она будет опираться на проработанные итоги саммита на Аляске.

Как отметил глава МИД РФ, британская газета Financial Times «запустила лживую версию», когда связала отмену венгерской встречи с якобы направленным со стороны России меморандумом по Украине. Такой ход, по мнению Лаврова, сбивает президента США Дональда Трампа с намеченного пути по созданию долговременного мира.

Политик добавил, что европейские лидеры добиваются немедленного прекращения огня, чтобы получить «передышку» и за это время обеспечить Украину вооружением для продолжения войны против России.

Глава МИД РФ напомнил, как британская вещательная корпорация ВВС подделала видео с речью Дональда Трампа, в котором он якобы призывает штурмовать Капитолий, а значит, что Financial Times также способно лгать.

«Как у нас говорят, соврет — недорого возьмет», — высказался Сергей Лавров.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце октября Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Он заявил, что почувствовал, что «пришло время для санкций против России».

