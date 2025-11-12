«Вы золото и есть»: Путин и Токаев высоко оценили гала-концерт в Большом театре
Путин и Токаев встретились с артистами после концерта в Большом театре
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились с артистами после гала-концерт мастеров искусства Казахстана, который прошел в Большом театре в Москве. Лидеры двух государств высоко оценили выступление.
«Когда слушал ведущих. Казахский не очень (Знаю. — Прим. Ред.) пока, но одно слово я услышал — „алтын“. Это как раз золото. Вы золото и есть», — отметил российский лидер.
С теплыми словами выступил и президент Казахстана. Он пожелал артистам успехов и замечательных концертов.
«Я хотел бы пожелать вам успехов, замечательных концертов. Сегодня был в Большом театре. Что еще можно?» — сказал Токаев.
В конце встречи лидеры России и Казахстана сфотографировались с артистами.
Вечером 12 ноября в Большом театре в Москве состоялся гала-концерт мастеров искусства Казахстана, приуроченный к закрытию Дней культуры республики в России. Уточняется, что лидеров двух государств сопровождали министр культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев.
Казахский лидер прибыл в Москву с официальным визитом 11 ноября. Президенты России и Казахстана подписали по итогам переговоров декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
