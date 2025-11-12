Песков предупредил об опасности ядерной риторики

Песков: ядерное оружие необходимо для сдерживания, но риторика вокруг него опасна

Само по себе оружие, по мнению пресс-секретаря президента, эффективно для взаимного сдерживания.

Ядерное оружие эффективно для взаимного сдерживания, однако обсуждение этой темы может быть опасным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время интервью американскому телеканалу CNN.

«Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания. Но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 29 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на «равной основе». По словам главы министерства энергетики США Криса Райта, испытания будут субкритическими и пройдут без ядерных взрывов, не вызывая цепной реакции.

Соединенные Штаты планируют проводить такие тесты в рамках своей программы испытаний ядерного вооружения, при этом подчеркивается, что они будут проводиться наравне с другими странами.

