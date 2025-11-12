Фото: ИЗВЕСТИЯ/

В квартире было найдено тело ребенка с множественными ранениями.

На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына, после этого совершила попытку самоубийства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета (СК) России, инцидент произошел на улице Академика Анохина. В квартире было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и другими повреждениями.

По предварительной информации, травмы мальчику нанесла его мать. На данный момент женщина пребывает в тяжелом состоянии — она пыталась покончить с собой. Ее доставили в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство малолетнего». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Устанавливаются подробности произошедшего и проводится опрос очевидцев.

