Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

При этом тариф составит меньше 4%.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о добровольной выплате самозанятыми в Социальной фонд России средств, благодаря которым они смогут получить больничный листок. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте подчеркивается, что эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Подать заявление можно до 30 сентября 2027 года через портал «Госуслуги» или приложение «Мой налог».

К тому же самозанятые получат право самостоятельно выбирать страховую сумму: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. При этом тариф взноса составляет 3,84%. При такой ставке ежемесячно придется выплачивать 1344 или 1920 рублей. Подчеркивается, что отчисления являются добровольными и дают право оформить больничный.

Уточняется, что получить выплату можно будет через шесть месяцев после начала непрерывных отчислений в Социальный фонд. Кроме того, самозанятый, согласно законопроекту, освободят от внесения платежей на срок болезни, подтвержденной медицинскими документами.

В тексте инициативы подчеркивается, что самозанятый сможет изменить размер страховой суммы только после 12 месяцев регулярных выплат. К тому же депутаты предусмотрели и систему скидок. Те, кто осуществляет регулярные отчисления в Социальный фонд и не получает пособий через 18 месяцев может рассчитывать на снижение суммы отчислений на 10%, а через 24 месяца — на 30%.

