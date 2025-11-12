Путин и Токаев посетили гала-концерт мастеров искусства Казахстана в Большом театре

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусства Казахстана. Мероприятие приурочено к закрытию Дней культуры Казахстана в России.

Рядом с лидерами находились министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев.

После окончания концерта Путин и Токаев встретились с артистами в Императорском фойе театра, приветствуя их рукопожатиями вместе с Любимовой и Гергиевым. Лидеры государств поблагодарили участников за выступления, а завершилось мероприятие совместным памятным фото.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву 11 ноября. По итогам переговоров лидеры России и Казахстана подписали декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В ходе визита Владимир Путин подчеркнул, что Россия ценит дружественные отношения с Казахстаном.

