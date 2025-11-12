Новый роман? Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Раньше телеведущая постоянно пела свои треки, а сейчас не поет.

Шоумен Михаил Галустян, недавно работавший с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на передаче «Сокровища императора» в Китае, намекнул на перемены в личной жизни коллеги. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

«Знаете, Оля стала поспокойнее. Раньше она просто все время пела свои песни, а сейчас… Она стала более задумчивой что ли. Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо», — сказал Галустян, улыбаясь.

При этом он подчеркнул, что ему и зрителям по-прежнему нужна энергичная и решительная Ольга, которая всегда знает, что сказать и как общаться с участниками шоу.

Личная жизнь Бузовой в 2025 году остается предметом обсуждений. Звезда вышла замуж в 2012 году за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако, увы, супружеская жизнь завершилась в 2016 году разводом. После этого она встречалась с блогером Давидом Манукяном, но отношения подошли к концу в начале 2021 года. Сейчас Бузова сосредоточена на карьере, хотя по-прежнему надеется на серьезные отношения и мечтает о семье.

