В Татарстане 70-летняя женщина убила младшую сестру камнем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тело жертвы нашла другая родственница.

В Республике Татарстан правоохранители задержали 70-летнюю местную жительницу по подозрению в расправе над своей 64-летней младшей сестрой при помощи камня. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, около недели назад, 6 ноября, между родственницами произошел конфликт. Подозреваемая ударила сестру камнем по голове, а затем ушла домой. Потерпевшую без признаков жизни обнаружила родственница спустя два дня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Якутске первокурсник скончался после нападения в общежитии учебного заведения. По данным МВД Республики Саха (Якутия), 18-летний студент был госпитализирован с тяжелыми травмами и несколько дней находился в реанимации. Следователи установили личность нападавшего — им оказался ровесник погибшего, также студент учебного заведения. Материалы по делу направлены в Следственный комитет для проверки и правовой оценки действий подозреваемого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.