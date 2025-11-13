Спиридон и Никодим: традиции и обычаи народного праздника 13 ноября

В день Спиридона и Никодима 13 ноября нельзя ругаться и давать денег в долг

Что наши предки делали в этот день?

День памяти печерских просфорников, который отмечается 13 ноября, в народе называли по-разному. Кто-то называл его днем Спиридона, другие — Никодимовым днем. Иногда и вовсе просто Спиридон и Никодим. На юге этот праздник называли Осенними проводами, а на севере — Юровой день. Так или иначе речь идет о периоде, когда крестьяне окончательно завершали переход к зимнему хозяйству. Подробнее о традициях и обычаях наших предков в этот день пишет URA.RU.

«В Спиридон курятник не утеплил — богатство прокутил»

С утра в этот день наши предки ходили в церковь и молились святым Спиридону и Никодиму, прося защиты от бед, мира в доме и здоровья своей семье.

Также в этот день наши предки уделяли время домашней птице. Как правило, кур и гусей в этот день переселяли в утепленные сеном и соломой курятники. Молодых отделяли от старых птиц, а слабых убивали — их мясо шло на праздничный стол. Обычно это была домашняя курица, считавшаяся символом тепла и достатка.

Хозяйки готовили лапшу, курники, делали запеканки и жаркое. Иногда на стол подавали и рыбные блюда. Трапеза эта была посвящена прожитому году и символизировала благодарность за все. На севере в этот день рыбаков провожали в море — они могли не возвращаться вплоть до весны.

Внимание уделялось и наблюдениям за погодой и поведением птиц. Люди верили, что в этот день можно было понять, какой будет зима. Если же был сильный ветер, то тепла не будет. Если же дул легкий ветерок, то это предвещало скорое потепление.

Если звезды на небе сияли особенно ярко, то зима будет без сильных морозов. Мокрый снег — признак грядущих стуж. Крупные снежинки — хороший знак, обещающий теплую зиму.

Если утром 13 ноября громко пели снегири — это также к скорым морозам. Громкое чирикание воробьев — значит теплые дни близко.

Что нельзя делать 13 ноября

Раньше считалось, что в этот день грань между нашими и потусторонним миром ослабевала, из-за чего нечистые силы могли навредить людям. По этой причине предки опасались общаться с незнакомцами 13 ноября и не впускали кого попало к себе в дом. Кто знает, может это не человек, а злой дух?

Что касается денег, то брать или давать в долг в этот день запрещалось, так как можно было отдать и свою удачу. Не стоит также делать крупные покупки или просто тратить деньги без какой-либо нужды: это может привлечь бедность и потери.

Ссорить тоже не рекомендуется в этот день. Кто поругается с близким 13 ноября, тот навлечет несчастье на дом. К тому же шум и крики считались проявлением неуважения к святым покровителям домашнего очага.

