Больше всего стоили жизни детей.

Итальянская прокуратура расследует заявления о том, что во время осады Сараево в 1990-х годах богатые иностранцы платили тысячи долларов за участие в «человеческих сафари» — отстреле мирных жителей, включая детей. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщается, следствие началось после того, как итальянский журналист и писатель Эцио Гаваццени рассказал, что обнаружил доказательства участия так называемых «туристов-снайперов» в массовых убийствах. По его словам, состоятельные любители оружия из Западной Европы платили боснийским сербам до 90 тысяч долларов (на нынешний курс около 7,5 миллиона рублей) за возможность стрелять по жителям города с холмов во время четырехлетней осады Сараево.

«Это были богатые люди без политических или религиозных мотивов. Они ехали туда ради развлечения и личного удовольствия. Мы говорим о тех, кто любит оружие, ходит на стрельбища или сафари в Африке», — рассказал Гаваццени.

Он утверждает, что ключевым источником для расследования стал бывший сотрудник боснийской разведки, который подтвердил участие иностранцев в расстрелах мирных граждан. По данным журналиста, дополнительные деньги брали за убийства детей.

Миланская прокуратура уже начала допросы возможных итальянских участников «снайперского туризма». Консульство Боснии в Милане подтвердило, что официально сотрудничает со следствием.

«Нам не терпится узнать правду об этом жестоком деле, чтобы закрыть эту главу истории», — заявил представитель консульства.

Согласно данным историков, во время осады Сараево в 1992–1996 годах погибло более 10 тысяч человек, включая 1,5 тысячи детей, многие из них — от выстрелов снайперов и артиллерийских обстрелов.

