Токаев назвал Путина деятелем глобального масштаба и защитником России

В Казахстане с уважением относятся к президенту РФ.

Граждане Казахстана знают президента России Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в российском лидере видят символ защиты страны и русских людей. Об этом сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой России.

При этом он добавил, что в Казахстане уважают президента РФ.

«Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира», — подчеркнул Токаев.

Помимо этого, он отметил, что Путин защищает интересы как русского народа, так и всей России в мире.

До этого Токаев назвал уникальным масштаб сотрудничества двух государств на встрече с российским лидером. К тому же он отметил, что у стран заметны значительные успехи в торгово-экономическом взаимодействии, и обозначил перспективы сотрудничества в атомной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана.

