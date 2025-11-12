Путин отметил высокий уровень товарооборота России и Казахстана

Владимир Путин: каждая пятая сделка Казахстана — с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Для нашего государства Республика остается одним из важнейших торговых партнеров.

Экономическое партнерство между Россией и Казахстаном демонстрирует впечатляющую динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент РФ сообщил, что объемы взаимной торговли достигли рекордных значений и занимают центральное место во внешнеэкономической деятельности Астаны.

«По итогам прошлого года товарооборот достиг $28,7 млрд. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли», — заявил российский лидер, подчеркнув стратегический характер сотрудничества.

Партнерство выходит далеко за рамки торговли. Путин отметил, что Россия стабильно входит в число ведущих инвесторов в экономику республики, а на рынке Казахстана успешно работают «свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием».

При этом для самой России Казахстан остается одним из важнейших торговых партнеров.

Знаковым трендом становится качественное изменение структуры товарооборота.

Как констатировал президент РФ, «торговля между двумя государствами постоянно диверсифицируется, в ней все большее место занимает несырьевая продукция», что указывает на переход к более сложному и технологичному уровню экономической интеграции.

