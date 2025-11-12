В Кремле заявили о сохранении договоренностей Путина и Трампа

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Дальнейшие переговоры по урегулированию украинского кризиса будут соблюдаться на основе пониманий, достигнутых во время встречи на Аляске.

Договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи в Анкоридже, остаются в силе. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, дальнейшие переговоры по урегулированию украинского кризиса будут вестись с опорой на договоренности, выработанные в ходе переговоров на Аляске.

Ранее Дональд Трамп 16 октября, после телефонного разговора с российским лидером, объявил о намерении провести личную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Однако 22 октября американский политик заявил, что переговоры откладываются, поскольку, по его словам, «сейчас не тот момент».

До этого 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября отметил, что Москва готова возобновить подготовку к переговорам и рассматривает Будапешт как предпочтительную площадку для их проведения.

